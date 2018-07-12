Три часа гонял летучую мышь по квартире: уфимские спасатели отловили рукокрылого

Утром в службу спасения позвонили уфимец и попросил специалистов выгнать из его квартиры незваного гостя. Когда по указанному адресу прибыли сотрудники Управления гражданской защиты Уфы , то выяснилось, что в районе четырех часов утра, в окно квартиры одного из домов в Ленинском районе, расположенной на третьем этаже, залетела летучая мышь.

Спасатели отловили и выпустили летучую мышь

Сначала хозяин пытался самостоятельно избавиться от непрошеного гостя и в течение трех часов гонял мышь по квартире. Когда понял, что все его усилия напрасны, позвонил на номер «112».

— Прибывшие на место уфимские спасатели обнаружили летучую мышь на оконных занавесках. Сотрудники ПСО отловили ее и выпустили на волю, — рассказали в ведомстве.