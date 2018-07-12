Мэрия отдаст инвесторам под застройку земли у Городского пруда и на ЖБИ

Администрация Екатеринбурга выделила две площадки, которым в новых Правилах землепользования и застройки присвоен статус территорий комплексного и устойчивого развития (КРТ) и которые отдадут под застройку инвесторам. Как рассказал начальник департамента Главархитектуры Михаил Губин , речь идёт о ЖБИ — в районе улицы 40 лет ВЛКСМ и о квартале между Готвальда и Бебеля.

— В новых правилах землепользования у нас предусмотрено две территории — это некий пилот, нововведение в федеральном законодательстве, — рассказал Михаил Губин. — На сегодняшний момент, мониторя ситуацию по субъектам, мы не видим ни у кого, чтобы кто-то начал реализацию комплексного устойчивого развития. Правилами мы предусмотрели две территории по комплексному устойчивому развитию, и подготовка уже идёт. Конечно, поскольку это новое в законодательстве — то есть нестыковки, пробелы, но у нас есть чёткое понимание, как мы будем реализовывать данные территории и как взаимодействовать. Мы будем пробовать привлечь инвесторов.

По его словам, процедура освоения территории выглядит так: сначала принимается решение о комплексном устойчивом развитии, проводится аукцион, заключается договор о развитии территории, после этого инвестор разрабатывает документацию по планировке этой территории.

— Исходя из этой планировки, мы и увидим, что там планируется. Мы не зажимаем инвестора. Возьмём ЖБИ: мы не говорим о тех территориях, где сложилась застройка, мы говорим о тех территориях, на которых находятся либо заброшенные нежилые объекты, либо склады — территории, которые должным образом могут и не использоваться. Комплексное устойчивое развитие не подразумевает строительства только жилья, ведь это же и строительство нежилых объектов. Не надо создавать одни спальники и условную миграцию жителей по принципу «работа — дом и вечные пробки». Надо создавать некую функцию, в которой будет жильё, работа, некие социальные объекты и общественные пространства.

Освоить территории по законодательству должны не более чем за 15 лет. Что касается площади земельного участка, то на Готвальда — Бебеля для освоения отдадут около 20 гектаров.

— Есть частный сектор и промышленные площадки — склады 80–90— х годов. Но мы понимаем, что это практически центр города, если говорить про Бебеля. Там русло реки — это здорово, и надо замещать эти промплощадки, которые там стоят, — это ведь ерунда. Получается, река работает на какой-то склад 80-х годов — это должно замещаться более комфортной средой — пусть это будет офисное здание или жильё.

Какой именно инвестор зайдёт на выделенные территории, решится на аукционе.

— Цена является критерием победителя. Как бы мы ни хотели выбрать самый хороший проект, который бы обеспечивал интересы для всех — с точки зрения социальной инфраструктуры или с точки зрения мест труда, — но, к сожалению, антимонопольное законодательство считает, что мы не должны в эту сферу вмешиваться — так что критерий определения победителя — это цена на аукционе. Кто зайдёт, с тем и придётся работать. Приходится работать и переубеждать сделать что-то иное — такая практика уже есть.

Нужно отметить, что для участка, которому дали статус КРТ на Готвальда — Бебеля, два года назад разрабатывал проект планировки застройщик «Эфес», с «большой землей» его должен был соединить Опалихинский мост. Но теперь этот участок, который интенсивно застраивать так и не начали, по всей видимости, пойдет на аукцион, где на него смогут претендовать и другие застройщики.

Что касается участка на 40 лет ВЛСКМ, то это промплощадка возле «Рассветного» «Группы ЛСР» , и именно она была инициатором присвоения ей статуса КРТ — об этом свидетельствуют данные публичных слушаний по проекту ПЗЗ.

Как свидетельствуют данные Правил землепользования и застройки, по сравнению с обычной территорией под жилье в зоне КРТ не установлена предельная высота зданий — ни в этажах, ни в метрах. Максимальный процент застройки в границах земельного участка может достигать 100%, ну а коэффициент строительного использования земельного участка составляет 4 (это значит, что на 1 гектаре можно построить 40 тысяч квадратных метров жилья). В то время как, например, в зоне Ж-5 (многоэтажная застройка) максимальная высота 100 метров, максимальный процент застройки участка — 60%, а на одном гектаре можно построить 35 тысяч «квадратов». То есть для застройщиков ограничений в зоне КРТ значительно меньше — как компенсация за то, что он должен будет предусмотреть там не только жильё.