В Черемушках скоро завершатся работы по строительству долгостроя

Из 31 проблемного объекта «Дорожной карты» по 25-ти планируется завершить строительство и передать пострадавшим гражданам-соинвесторам квартиры.

Среди них — долгострой по адресу Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8. По остальным решено предоставить компенсацию. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Дополнительно в «Дорожную карту» включено три объекта, и строительство одного из них (ул. Нагорная, д. 7) закончат в 2018 году. Всего же за последние годы в столице достроено 37 проблемных домов.

«Объем средств населения в долевом строительстве по сравнению с прошлым годом вырос на 22%. Это произошло за счет появления новых объектов и за счет увеличения продаж на рынке», — отметил Тимофеев.