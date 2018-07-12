Торговый комплекс «Ритейл Парк» построят в Домодедове 

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство торгового комплекса формата «Ритейл Парк» с гипермаркетом продовольственных товаров и торговой галереей, предприятиями быстрого питания в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Общая площадь застройки составляет 16093 квадратных метров. В одноэтажном здании на площади 13,2 тысячи квадратных метров разместятся торговые и складские площади продовольственного гипермаркета, торговая площадь магазина спортивных товаров составит 2,8 тысячи квадратных метров.
На прилегающей территории будут обустроен открытый паркинг для автомобилей, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Застройщиком выступает ООО «Ашан». Примерный объем инвестиций — 750 миллионов рублей. После ввода в эксплуатацию планируется создание 70 рабочих мест.