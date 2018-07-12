Ещё
Торговый комплекс «Ритейл Парк» построят в Домодедове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Торговый комплекс «Ритейл Парк» построят в Домодедове 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство торгового комплекса формата «Ритейл Парк» с гипермаркетом продовольственных товаров и торговой галереей, предприятиями быстрого питания в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Общая площадь застройки составляет 16093 квадратных метров. В одноэтажном здании на площади 13,2 тысячи квадратных метров разместятся торговые и складские площади продовольственного гипермаркета, торговая площадь магазина спортивных товаров составит 2,8 тысячи квадратных метров.
На прилегающей территории будут обустроен открытый паркинг для автомобилей, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Застройщиком выступает ООО «Ашан». Примерный объем инвестиций — 750 миллионов рублей. После ввода в эксплуатацию планируется создание 70 рабочих мест.
РИАМО: последние новости
Здание ресторана «Прага» в центре Москвы выставят на торги В Подмосковье зарегистрировали 39 проблемных объектов строительства Холдинг «Центр» получил для застройки два бывших московских хлебозавода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня5
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки86
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом228
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение