Торговый комплекс «Ритейл Парк» построят в Домодедове

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство торгового комплекса формата «Ритейл Парк» с гипермаркетом продовольственных товаров и торговой галереей, предприятиями быстрого питания в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев

Общая площадь застройки составляет 16093 квадратных метров. В одноэтажном здании на площади 13,2 тысячи квадратных метров разместятся торговые и складские площади продовольственного гипермаркета, торговая площадь магазина спортивных товаров составит 2,8 тысячи квадратных метров.