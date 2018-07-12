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Власти выставили на аукцион часть доходного дома Шелагина на Китай-городе за 90 млн рублей
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Власти выставили на аукцион часть доходного дома Шелагина на Китай-городе за 90 млн рублей 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги часть доходного дома Шелагина конца XIX века почти за 90 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
"Часть доходного дома Шелагина конца XIX века, расположенного в пяти минутах от метро «Китай-город», выставили на городской аукцион.
Начальная стоимость лота составляет 89,6 млн рублей", — говорится в сообщении.
Общая площадь объекта — 663 кв. метра, помещения расположены на втором и третьем этажах, а также в подвале здания. «Сделка предусматривает обязательство со стороны будущего покупателя — перед приспособлением площадей под современное использование, он должен провести работы по его восстановлению», — приводит пресс-служба слова главы департамента Геннадия Дегтева.
Заявки для участия в торгах принимаются до 17 июля 2018 года. Как отметили в департаменте, доходный дом А. Е. Шелагина был построен в 1873 году. На первом этаже здания находились магазины, верхние этажи занимали квартиры для сдачи в аренду.
В конце XIX века дом приобрела Ольга Тушнина, открывшая в нем Лечебницу общества последователей гомеопатии. Затем в доме находилась известная гомеопатическая аптека Вагнера.
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