Ещё
Пермская художественная галерея переедет на территорию завода имени Шпагина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермская художественная галерея переедет на территорию завода имени Шпагина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пермская художественная галерея и еще четыре музея (Музей пермских древностей, Музей современного искусства, Детский музейный центр и Музей природы) разместят на территории бывшего завода имени Шпагина («Ремпутьмаш»). По словам министра строительств аи архитектуры края Михаила Сюткина, там же планируется разместить открытое фондохранилище Пермского краеведческого музея.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора региона, площадь заводского пространства составляет 32 тысячи «квадратов», из которых 22 тысячи — объекты культурного наследия.
Напомним, власти Пермского края и ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод „Ремпутьмаш“ подписали соглашение о покупке территории пермского мотовозоремонтного завода. Регион планирует реализовать на площадке предприятия инфраструктурные проекты. „Ремпутьмашу“ дается двадцать месяцев на перенос производства.
Власти Прикамья планируют использовать приобретенный земельный участок в 8,5 га под создание к 300-летию Перми нового культурно-исторического центра города.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Жители Мурманской области будут платить за сточные воды Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Мордовия. II квартал 2018 года Жители аварийной двухэтажки в Салехарде борются с полчищами блох и крыс
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место30
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»183
В СССР за такое убивали97
Путевки в Турцию отдают почти даром83
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение