Пермская художественная галерея переедет на территорию завода имени Шпагина

Пермская художественная галерея и еще четыре музея (Музей пермских древностей, Музей современного искусства, Детский музейный центр и Музей природы) разместят на территории бывшего завода имени Шпагина («Ремпутьмаш»). По словам министра строительств аи архитектуры края Михаила Сюткина, там же планируется разместить открытое фондохранилище Пермского краеведческого музея.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора региона, площадь заводского пространства составляет 32 тысячи «квадратов», из которых 22 тысячи — объекты культурного наследия.

Напомним, власти Пермского края и ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод „Ремпутьмаш“ подписали соглашение о покупке территории пермского мотовозоремонтного завода. Регион планирует реализовать на площадке предприятия инфраструктурные проекты. „Ремпутьмашу“ дается двадцать месяцев на перенос производства.