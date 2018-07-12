Адвоката-мошенника обвинили в махинациях с жильем клиентов

«Пользуясь юридической неграмотностью заемщиков, убеждал их в необходимости оформления доверенности на имя помощницы, предусматривающей широкие полномочия по распоряжению заложенной недвижимостью», — комментируют ситуацию в ведомстве.

Адвокат давал займы при условии выплаты неустойки 2-7% за каждый день просрочки.

Одновременно с этим мужчина скрывался от заемщиков и не принимал их платежи, умышленно провоцируя неустойку. Затем адвокат подписывал со своей помощницей договор, по которому недвижимость отходила мужчине — вместо выплаты неустойки.

За два года махинаций адвокат завладел жильем четырех человек. Однако в пятом случае провернуть аферу не получилось. «В одном случае не смог зарегистрировать на себя право собственности в связи с тем, что заемщица подала в управление Росреестра заявление о личном участии при регистрации любых сделок с ее недвижимым имуществом», — говорится в релизе прокуратуры

Сегодня всем пострадавшим вернули недвижимость, а уголовное дело адвоката-мошенника передали в Центральный районный суд Новосибирска