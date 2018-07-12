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Часть доходного дома А. Шелагина рядом со станцией метро «Китай-Город» выставлена на аукцион
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Часть доходного дома А. Шелагина рядом со станцией метро «Китай-Город» выставлена на аукцион 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Часть доходного дома А. Шелагина конца XIX века в Москве выставлена на аукцион. Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.
«Часть доходного дома А. Шелагина конца XIX века, расположенного в пяти минутах от метро «Китай-город», выставили на городской аукцион. Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Инвесторам предложено побороться за объект общей площадью 663 кв. м», — говорится в сообщении.
Помещения расположены на втором и третьем этажах, а также в подвале доходного дома А. Шелагина по адресу: ул. Маросейка, д. 15.
Как отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев, который цитируется в сообщении, здание подключено ко всем инженерным коммуникациям, но нуждается в проведение ремонтно-реставрационных работ.
«Власти Москвы выставили на аукцион часть доходного дома А. Шелагина со свободным назначением. Сделка предусматривает обязательство со стороны будущего покупателя — перед приспособлением площадей под современное использование, он должен провести работы по его восстановлению», — сказал он.
Начальная стоимость лота составляет 89,6 млн руб. Заявки для участия в торгах принимаются до 17 июля 2018 г.
Доходный дом А. Шелагина построен в 1873 г. На первом этаже здания располагались магазины. Верхние этажи занимали квартиры для сдачи в аренду. В первой половине XX века в доме находилась известная гомеопатическая аптека Вагнера.
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