Ещё
Лиссабон назван зеленой столицей Европы 2020
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лиссабон назван зеленой столицей Европы 2020 

Prian.ru 1 час назад
За звание Зеленой столицы Европы боролись около 30 столичных городов. Жюри основывало свое решение на устойчивости и посчитало, что Лиссабон может послужить вдохновением и образцом для подражания для многих других городов Европейского Союза, сообщает Property Showrooms.com. Португальская столица показала, что экономический рост и устойчивость могут быть достигнуты одновременно, считают эксперты группы.
Жюри, назвавшее Лиссабон «Зеленой столицей Европы 2020», подчеркнуло в своих выводах, что регион особенно хорошо проявил себя в эффективном использовании земли, развитии зеленых зон и экологических инновациях, адаптации к изменению климата и устойчивых решениях в отношении городского транспорта.
В самом большом городе страны проживает около 1,3 миллиона человек. Цены на жилую недвижимость в Лиссабоне в последние годы выросли, в том числе, из-за туристического «бума». Покупателям жилья и инвесторам все чаще приходится смотреть на более отдаленные, сельские районы в поисках доступных вариантов.
[objects]
Prian.ru: последние новости
Названы самые доступные департаменты Франции для покупки загородного дома Ситуация с арендой на Мальте не так плоха, как кажется – мнение Израиль удвоит число иностранных строителей для решения жилищного кризиса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место30
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»183
В СССР за такое убивали97
Путевки в Турцию отдают почти даром83
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение