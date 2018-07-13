Лиссабон назван зеленой столицей Европы 2020

За звание Зеленой столицы Европы боролись около 30 столичных городов. Жюри основывало свое решение на устойчивости и посчитало, что Лиссабон может послужить вдохновением и образцом для подражания для многих других городов Европейского Союза , сообщает Property Showrooms.com. Португальская столица показала, что экономический рост и устойчивость могут быть достигнуты одновременно, считают эксперты группы.

Жюри, назвавшее Лиссабон «Зеленой столицей Европы 2020», подчеркнуло в своих выводах, что регион особенно хорошо проявил себя в эффективном использовании земли, развитии зеленых зон и экологических инновациях, адаптации к изменению климата и устойчивых решениях в отношении городского транспорта.

В самом большом городе страны проживает около 1,3 миллиона человек. Цены на жилую недвижимость в Лиссабоне в последние годы выросли, в том числе, из-за туристического «бума». Покупателям жилья и инвесторам все чаще приходится смотреть на более отдаленные, сельские районы в поисках доступных вариантов.

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