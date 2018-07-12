Наталья Зубова, резиденция «Дипломат»: в Крыму активно развивается ипотека

О рынке недвижимости Крыма «Вести. Недвижимость» рассказала директор по маркетингу жилого комплекса резиденции «Дипломат» Наталья Зубова

— Что в настоящее время происходит на рынке недвижимости Крыма?

— Спустя четыре года как полуостров Крым вновь стал российским, завершено много важных и крупных проектов, значимых как для региона, так и Российской Федерации в целом. За это время Крым буквально ожил, а громадные инвестиции в его развитие и лояльные государственные программы, сделали свое дело. Построены дороги, Керченский мост и новый аэропорт Симферополь , значительно улучшена транспортная доступность, построена новая социальная и благоустроенная инфраструктура, реанимированы объекты культурного и исторического наследия. Все это и много другое делает Крым одним из самых процветающих и популярных курортных регионов в стране.

Отдельно стоит остановиться на самом важном инфраструктурном объекте — строительстве и вводе в эксплуатацию Керченского моста. Безусловно, его открытие послужит мощным драйвером роста спроса на рынке жилой и коммерческой недвижимости полуострова, а также благоприятно скажется на экономике региона в целом. Можно с уверенностью утверждать, что с открытием моста начнется бум строительства курортного жилья и отелей, ведь до этого события, приходилось доставлять стройматериалы морем, что в конечном счете влекло за собой высокие транспортные издержки и как следствие большие финансовые потери.

Первая очередь Керченского моста открылась только в середине мая, и уже сейчас мы видим результаты, особенно это коснулось рынка аренды. Популярность крымского направления бьет все рекорды, а Ростуризм прогнозирует увеличение туристического потока в Крым как минимум на 20%. Кроме того, впервые за 4 года после Референдума, на рынке высокобюджетной аренды, спрос на дорогие и качественные предложения полуострова превысил предложение в несколько раз. И это только начало!

Что касается рынка купли-продажи недвижимости, то тенденция по увеличению спроса также прослеживается и с каждым годом только набирает обороты. Так, за первые шесть месяцев года спрос на первичном рынке высокобюджетного жилья полуострова вырос на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такая динамика связана не только с благоустройством региона в целом, но и завершением перевода построенных и строящихся на полуострове проектов в рамках российского законодательства о долевом строительстве.

— Какой сегмент рынка недвижимости выглядит сейчас наиболее стабильным и устойчивым? Какие сегменты в Крыму чувствуют себя более уверенно?

— Исторически сложилось так, что рынок элитной недвижимости, причем это касается не только полуострова, но и всего мира, всегда чувствует себя уверено несмотря на экономические и политические проблемы в той или иной стране. Это единственный сегмент рынка, которому не страшен кризис, ведь дорогая недвижимость, даже в самые худшие времена, устойчиво держалась и не падала в цене. Недаром профессиональные инвесторы стараются вкладывать деньги в дорогие и качественные проекты, понимая, что даже при самом худшем раскладе на волне экономического кризиса, так или иначе получат свои дивиденды, а процент от вложенных в недвижимость средств может будет значительно выше, чем в той же банковской сфере. К тому же не стоит забывать, что многие объекты элитной недвижимости возводятся на собственные средства девелоперов, что уже говорит о некой надежности и уверенности в завтрашнем дне.

— Появились ли в последние месяцы какие-либо новые тенденции в Крыму?

— Стоит отметить позитивные факторы в развитии рынка ипотечного кредитования. Ипотека в регионе развивается высокими темпами, несмотря на то, что полуостров подвержен санкционному давлению и ведущие российские игроки банковской сферы не торопятся заходить на рынок. Однако банки, которые на сегодняшний день успешно функционирует в Крыму, демонстрируют внушительные результаты. Так, по сообщениям Центрального банка РФ , по итогам первого квартала 2018 года рынок ипотеки в Республике Крым увеличился в 2,6 раза до 0,9 млрд рублей. В связи с развитием ипотечного кредитования, субсидирования ипотеки и различных государственных программ по поддержке населения, рынок недвижимости демонстрирует внушительные результаты.

Москвы, Также важно отметить высокий спрос на рынок аренды полуострова. К примеру, запросы на аренду апартаментов высокого ценового сегмента начали поступать еще в начале года, а после заявления властей, что Керченский мост начнет функционировать для легкового транспорта уже в мае, поток входящих обращений по туристическому рынку Крыма превысил показатели трехлетней давности в несколько раз. Отдельно стоит сказать, что Крым намерены посетить не только жители России — Краснодарского края Санкт-Петербурга , некоторых северных регионов страны, но и иностранные туристы.

За последние два года девелоперы крымского рынка недвижимости стараются выводить в продажи продукт, который максимально бы удовлетворял спрос сегодняшнего покупателя. Отдается предпочтение строительству жилых комплексов с развитой внутренней инфраструктурой, наличием облагороженных пляжных зон, консьерж-сервиса для жильцов, отделки и многое другое. Стоит отдельно сказать, что покупатель крымской высокобюджетной недвижимости стал значительно моложе, возраст покупателя начинает от 30-35 лет.

— Каков ваш прогноз для рынка недвижимости Крыма на ближайшие полгода?

— В первую очередь стоит отметить, что 2018-й смело можно назвать одним из самых важных и значимых для развития и становления Республики Крым. До конца года мы будем наблюдать тенденцию роста спроса и предложения. Что касается ценовой политики, то по нашим оценкам стоимость кв. м на новостройки может вырасти на 5-10%, особенно ценовое значение в большую сторону скажется на проектах с высокой стадией готовности. А с запуском Керченского моста и прямого сообщения полуострова с материковой Россией, придут только положительные изменения во всех сферах бизнеса, и позитивные тенденции можно будет наблюдать не только на рынке недвижимости региона, но и сельскохозяйственного, продуктового и строительного сегментов.