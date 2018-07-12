Стал известен рейтинг новостроек‑лидеров по продажам в массовом сегменте жилья Москвы

По итогам первого полугодия 2018 года, почти 40% сделок в строящихся жилых комплексах Москвы были заключены в 15 проектах массового сегмента, говорится в сообщении пресс-службы консалтинговой компании «Метриум».

«В первом полугодии в 15 наиболее ликвидных проектах столичного рынка массовых новостроек было реализовано почти 450 тысяч квадратных метров жилья. При этом почти 20% всех продаж в Москве пришлось на шесть проектов, расположенных за пределами МКАД, а в наиболее популярном районе столичного рынка доступных новостроек (Солнцево) заключено 7% сделок», — говорится в сообщении.

В рейтинг самых продаваемых ЖК комфорт-класса вошли «Лучи» (Солнцево); «Некрасовка» (Некрасовка); «Мещерский лес» (Солнцево); «Гринада» (Северное Бутово); Green Park (Останкинский); «Домашний» (Марьино); «Ясеневая, 14» (Орехово-Борисово Южное); «Мир Митино» (Митино); «Римского-Корсакова, 11» ( Отрадное ); Level Амурская (Гольяново); «Столичные поляны» (Южное Бутово); SREDA (Нижегородский); «ВЛюблино» (Люблино); «Город на реке» (Покровское-Стрешнево); «Летний сад» (Дмитровский).

По итогам июня средняя стоимость квадратного метра в массовых новостройках столицы достигла 154,4 тысячи рублей. Среди самых ликвидных жилых комплексов заметно ниже рынка продаются только два проекта («Некрасовка» и «Столичные поляны»), тогда как в остальных успешных ЖК отклонение от среднерыночного уровня не превышает 10%.

Наиболее успешные с точки зрения продаж проекты составляют ровно половину предложения массового сегмента. В данных жилых комплексах в июне в продаже было представлено 7,4 тысячи квартир, тогда как общий объем рынка московских новостроек комфорт-класса составляет 14,8 тысячи квадратных метров. Все лидирующие проекты характеризуются большим размером и комплексным подходом в застройке.