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Пользуется ли спросом в Ростове готовый бизнес?
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Пользуется ли спросом в Ростове готовый бизнес? 

АиФ Ростов 9 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Пресс-служба крупнейшего портала для размещения объявлений Avito подготовила релиз, согласно которому цена готового бизнеса в донской столице упала за год сразу на 24% и составила во втором квартале 3,6 млн рублей.
При этом предложение за год увеличилось на 28,2%. Самыми дорогими видами бизнеса стали сельхозкомпании со средней ценой в 11,33 млн рублей и производственные компании со средней ценой в 9,44 млн Резко подорожали интернет-магазины (на 386%), но чуть ли не вдвое подешевели компании сферы услуг (на 47%).
Ростовчан-покупателей больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний сферы услуг и общепита.
Столица Южного федерального округа заняла четвёртое место среди крупных городов по средней цене готового бизнеса во втором квартале 2018 года. Она составила 109% от среднероссийского показателя в 3,27 млн руб. и 87% от максимальной цены на готовый бизнес среди крупных городов. Например, москвичи в среднем хотят за свои компании 4,08 млн руб.
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