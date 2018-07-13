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Новый корпус с поликлиникой ввели в эксплуатацию в ЖК в Ленинском районе
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Новый корпус с поликлиникой ввели в эксплуатацию в ЖК в Ленинском районе 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в ЖК «Зеленые аллеи» в подмосковном Видном, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«В составе корпуса есть встроенная поликлиника. Новый дом имеет переменную этажность — 14-15 этажей, он является трехсекционным и рассчитан на 148 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет 8,2 тысячи квадратных метров, общая площадь дома — почти 12 тысяч квадратных метров», — сообщил министр стройкомплекса региона Руслан Тагиев.
Жилой комплекс «Зеленые аллеи» расположен в городе Видное Ленинского района. В настоящее время активно реализуется II-я очередь строительства. Дома I-ой очереди введены в эксплуатацию и заселены. Концепция развития микрорайона предполагает строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры. В частности, уже функционирует средняя общеобразовательная школа и детский сад «Яблонька».
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