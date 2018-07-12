Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест 

АиФ Адыгея: последние новости

В Адыгее согласовали кандидатуру Игоря Шевченко на должность прокурора РА

Студентам МГТУ вручили грамоты за активную гражданскую позицию

Подвиг из 90-х. Как сотрудник «Альфы» предотвратил теракт в Адыгее