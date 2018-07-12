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Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест
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Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест 

АиФ Адыгея 10 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Продукт позволяет приобрести гараж или машино-место как на вторичном рынке, так и на этапе строительства, а также построить гараж самостоятельно на имеющемся или приобретаемом земельном участке. Минимальная ставка при покупке гаража или машино-места составит 10% годовых. Первоначальный взнос от 25%, срок кредитования от 12 мес. до 30 лет. На период до оформления права собственности на объект ставки выше на 1 п.п. В случае отсутствия страхования жизни и здоровья надбавка составляет 1 п.п. «Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам первого полугодия 2018 года российский авторынок вырос на 18,2%. Практически все современные жилищные комплексы располагают подземным паркингом. Покупая новое жилье, клиент тратит значительные средства на ремонт, поэтому вопрос с покупкой места для парковки автомобиля мы помогаем решить при поддержке Сбербанка», — прокомментировал Управляющий Адыгейским отделением ПАО Сбербанк Егор Беляев.
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