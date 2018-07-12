Новоселье в Звездном. В Тамбове обманутые дольщики получили квартиры

Тамбове сдан двухподъездный пятиэтажный дом в переулке Звёздный, 13 Б. Его строительство началось ещё пять лет назад. Были проданы все 39 квартир, но в 2016 году застройщик остановил работы. Немало трудов пришлось приложить людям, чтобы добиться справедливости. Когда же такие проблемы станут прошлым?

Взялись достроить

Когда стройка на Звёздном остановилась, жители забили тревогу, обратились во все надзорные органы. Застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности, были возбуждены уголовные дела, но людям от этого, конечно, легче не стало: они ждали квартир. Постепенно решение проблемы долгостроя начало двигаться с мёртвой точки. Нашли дополнительные средства, и достраивать дом с октября прошлого стала компания «АИЖК Строй». Её учредитель — администрация области, и создали эту структуру специально для того, чтобы разбираться в подобных проблемах. Потребовалось 33 млн рублей на завершение строительства. Работы проводились и по наружным, и по внутренним сетям, решались вопросы снабжения теплом, водой и газом, электроэнергией, привели в порядок кровлю и многое другое.

«Ни я, ни мои коллеги не виноваты в том, что возникают такие «долгострои». Но мы будем спрашивать с недобросовестных участников строительного рынка. Как бы тяжело и трудно ни было, мы намерены навсегда убрать эти проблемные точки», — отметил на встрече губернатор Александр Никитин , добавив, что в самое ближайшее время будет сдан ещё один проблемный объект на ул. Агапкина, 14. Также разработана специальная «дорожная карта» решения долгостроев, рассчитанная на 2018-2019 годы.

Такое же «МММ»

«Обманутых людей, которые годами не могут получить жильё из-за недобросовестного застройщика, можно сравнить с клиентами финансовых пирамид, таких как «МММ», которые поверили обещаниям, вложили средства и в итоге оказались ни с чем, — считает председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства областной Думы Александр Куприянов . — Для этого мы проработаем законодательную базу».

Нововведения в закон предусматривают изменение процедуры признания многоквартирных жилых домов проблемными объектами долевого строительства, вводят новые определения пострадавшего гражданина, проблемного объекта долевого строительства, регионального оператора и регионального фонда по достройке проблемных объектов. Закон также определит источники формирования регионального фонда по достройке проблемных объектов, виды государственной поддержки региональному оператору, новому застройщику, пострадавшему гражданину.

По мнению Александра Куприянова, новый закон поможет решить проблемы как людей, признанных обманутыми дольщиками по суду, так и других участников долевого строительства, которые из-за недобросовестных застройщиков рискуют остаться без жилья.