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Салехард лидирует по площади построенного жилья
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Салехард лидирует по площади построенного жилья 

ИА Север-Пресс 10 часов назад
На Ямале за первое полугодие строители ввели в эксплуатацию 34,6 тыс. квадратных метров жилья (402 жилых помещения). Из них 21,8 тыс. квадратных метров — это многоквартирные дома в капитальном исполнении, остальная площадь — в 97 индивидуальных жилых домах.
Лидирует по площади построенного жилья Салехард, здесь с начала года строители ввели 21,3 тыс. квадратных метров (212 новых квартир и 81 жилой дом индивидуальной застройки). В Лабытнанги площадь нового жилья составила около шести тысяч квадратных метров, которые расположились в 105 квартирах и одном частном доме. Чуть более полутора тысяч жилых квадратов введены в городе Губкинском, в Приуральском, Ямальском и Тазовском районах. До тысячи квадратных метров построили в городе Ноябрьске и Пуровском районе.
Сейчас на Ямале строят 235 многоквартирных домов общей площадью почти 600 тыс. квадратных метров, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. С прошлого квартала этот показатель увеличился на 200 тыс. квадратных метров. Строители планируют ввести к концу года 253 тыс. квадратных метров жилья. Напомним, основной объём ввода жилья приходится обычно на последние месяцы года. Новые благоустроенные дома строятся во всех муниципальных образованиях.
Всего за последние пять лет в округе ввели в эксплуатацию 1 278 тыс. квадратных метров жилья, значительная часть которого направлена на улучшение жилищных условий ямальцев, в том числе для расселения из аварийных домов.
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