В Ростовской области подготовятся к строительству ветропарков за 31 млн руб

Ростовской области на планировку и межевание территорий для строительства ветропарков выделен 31 млн руб. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Исполнителю работ предстоит до начала октября 2018 года выполнить межевание и планировку участков на территории семи муниципалитетов донского региона. В дальнейшем на этих территориях появятся ветряные электрические установки, подстанции, комплектные распределительные устройства, технологические проезды, линии электропередач, электрические подстанции.