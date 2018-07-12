В Ростовской области подготовятся к строительству ветропарков за 31 млн руб 

В Ростовской области на планировку и межевание территорий для строительства ветропарков выделен 31 млн руб. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Исполнителю работ предстоит до начала октября 2018 года выполнить межевание и планировку участков на территории семи муниципалитетов донского региона. В дальнейшем на этих территориях появятся ветряные электрические установки, подстанции, комплектные распределительные устройства, технологические проезды, линии электропередач, электрические подстанции.
Заказчиком закупка выступает ООО «Ветропарки ФРВ». По данным ресурса Картотека.Ру, компания была зарегистрирована в Москве в 2005 году, уставной капитал — 1,5 млн руб. Гендиректор — Валентина Полякова. Компания входит в ООО «УК „Ветроэнергетика“», которое наполовину принадлежит ООО «УК‘ ‘РОСНАНО’’», а вторые 50% у ПАО «Фортум».