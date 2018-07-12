В Москве выставили на продажу единственный офис Захи Хадид

Единственный офис, построенный в Москве известным архитектором Захой Хадид, выставили на продажу, Dominion Tower на Дубровке планирует купить ГК «Регион», пишет в четверг газета «Ведомости»

«Группа компаний «Регион» ведет переговоры о покупке бизнес-центра Dominion Tower, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Комплекс скорее всего купит «Регион», знают и два консультанта, работавших с группой», — отмечается в статье.

Dominion Tower на Дубровке общей площадью 21,4 тысячи квадратных метров — единственный офисный проект известного британского архитектора Захи Хадид (умерла в 2016 году) в Москве. Комплекс построили в 2015 году с привлечением 2,3 миллиарда рублей инвестиций.

Сейчас Dominion Tower принадлежит закрытому паевому фонду «Доминион тауэр», которым управляет УК МДМ. Рыночная стоимость комплекса оценивается в 2,55 миллиарда рублей, и примерно за такую цену объект выставлялся на продажу. По информации газеты, «Регион» покупает Dominion Tower для собственных нужд.

Эксперты рынка отмечают, что в офисном комплексе от Захи Хадид большой процент неарендопригодных площадей. Тем не менее объект называют уникальным и высококлассным активом, даже несмотря на его удаленность от центра Москвы.