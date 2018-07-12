Палка о двух концах. Почему Росреестр не разрешает делать перепланировку

Ведомство не выдаёт разрешения на изменение помещений, потому что считает их реконструкцией.

Разрешить нельзя отказать

За последние пару лет омичи, работающие в сфере недвижимости, столкнулись с ужесточением процедуры оформления прав на недвижимое имущество. С одной стороны, это было связано с изменением федерального законодательства, с другой — с тем, что в Омской области не урегулированы некоторые моменты. Такая ситуация привела к запретам при регистрации сделок.

С 2016 года увеличилось количество отказов в Росреестре , потому что многие моменты ведомство считает реконструкцией. Порой доходит до того, что предприниматель не может сделать вход в собственное помещение. Даже если он предоставил заключения проектировщиков и экспертов, которые подтверждают безопасность проводимых изменений, ведомство всё равно отказывает.

«У наших структур позиция такая, что, если что-то непонятно, лучше отказать, чем разрешить, — пояснила председатель «Лиги профессионалов недвижимости» Светлана Гоненко. — Такая ситуация возникла в сфере изменений объектов недвижимости и перевода жилых помещений в нежилые. Региональный Росреестр считает их реконструкцией».

Из-за невозможности как-то повлиять на ситуацию многие закрыли свой бизнес.

Что говорит закон

Согласно пункту 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ , реконструкция — это изменение параметров объекта, его частей, высоты, количества этажей, площади и объёма. Однако в Омской области нет нормативно-правового акта, который бы разъяснял, на что нужно получать разрешение, а на что нет, поэтому региональный Росреестр взял на себя такую функцию. Но при этом там считают реконструкцией вообще всё. Именно это и является корнем проблемы.

«Что касается обозначенной проблемы, у нас были встречи с предпринимателями, в результате которых было принято два документа, — рассказал заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер. — Первый — это временный регламент по перепланировке помещений, второй — постановление правительства Омской области, связанное с линейными объектами и проводящими инженерными сетями, для которых не требуется разрешения на строительство. С нежилыми помещениями мы проблему решили. С жилыми помещениями пока есть противодействие и несогласие. Росреестру предлагали понятную схему, которая есть в других регионах, но он не поддержал эту инициативу. Свои предложения он тоже не стал высказывать».

Высокие требования

По мнению председателя правления Межрегионального союза проектировщиков и архитекторов Сибири Юзефа Мосенкиса, часто требования регионального Росрестра слишком завышены. Ведомство требует от предпринимателей землеотводные документы, градостроительный план и план внешних сетей на весь дом, пояснительную записку ко всему проекту, архитектурные решения и все чертежи внутренних коммуникаций на весь объект, проект организации строительства и заключение эксперта.

Согласно статистике, в 2016 году региональный Росреестр выдал 40 разрешений на перевод жилых помещений в нежилые. В 2017 году таких разрешений было только два. В 2018 году — ни одного.

Кадастровый инженер Елена Кинько уверена, что необходимо указать объекты и прописать, что конкретно является реконструкцией, а что нет. Если такого документа в регионе не будет, Росреестр никогда не позволит производить регистрацию таких объектов.

3 июля омские предприниматели подписали резолюцию круглого стола с требованием принять соответствующий закон. Предложение поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко. Он пообещал продвинуть его в региональном правительстве.