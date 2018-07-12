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Комитет по имуществу Псковской области выставил шесть участков для аренды
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Комитет по имуществу Псковской области выставил шесть участков для аренды 

Псковская губерния 10 часов назад
Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям известил о возможности предоставления в аренду из земель населенных пунктов следующих земельных участков:1. с местоположением: Псковская область, Псковский район, СП «Карамышевская волость», деревня Кебь, ориентировочной площадью 1 500 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства;2. с местоположением: Псковская область, Псковский район, СП «Ершовская волость», деревня Богданово, ориентировочной площадью 1 066 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства;3. с местоположением: Псковская область, Псковский район, СП «Тямшанская волость», деревня Тямша, ориентировочной площадью 1 175 кв. метров для ведения личного подсобного хозяйства;4. с местоположением: Псковская область, Псковский район, СП «Середкинская волость», село Середка, ориентировочной площадью 1 363 кв. метров, с КН 60:18:0153504:201 для ведения личного подсобного хозяйства;5. с местоположением: Псковская область, Псковский район, СП «Логозовская волость», деревня Логозовичи, ориентировочной площадью 1 500 кв. метров для индивидуального жилищного строительства;6. с местоположением: Псковская область, Псковский район, СП «Логозовская волость», деревня Неелово — 2, ориентировочной площадью 1 500 кв. метров для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды вышеуказанных земельных участков. Граждане могут ознакомиться со схемами расположения земельных участок в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, каждый вторник в течение 30 календарных дней с даты публикации извещения с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 17:30 по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, цокольный эт., каб.2, тел. 8 (8112) 298-643. Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты публикации извещения, с 09:00 до 18:00, по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, в канцелярии комитета по имущественным отношениям администрации региона. Телефон для связи 8 (8112) 298-643. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
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