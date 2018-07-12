В Госдуме предложили обязать аптеки информировать покупателей о наличии дешевых лекарств

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать сотрудников аптек информировать покупателей о наличии в аптеке самого дешевого аналога лекарства, следует из текста документа, размещенного в базе Госдумы.

«Настоящий проект федерального закона направлен на установление обязанности по дополнительному информированию граждан со стороны организаций, осуществляющих розничную продажу лекарственных средств о наличии, в первую очередь наиболее дешевого взаимозаменяемого лекарственного препарата, необходимого покупателю, также обязаны проинформировать покупателя о наличии иных взаимозаменяемых аналогов лекарственного препарата, необходимого покупателю», — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению депутатов, «ситуация с обеспечением граждан лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения большинства населения нашей страны, небывалой социальной стратификации, когда, согласно официальным данным за чертой бедности находится более 20 миллионов человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства».