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В Костромской области к застройщикам предъявят жесткие требования
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В Костромской области к застройщикам предъявят жесткие требования 

k1news.ru 11 часов назад
Фото: k1news.ru
В администрации Костромской области обсудили вопросы завершения строительства проблемных домов и защиты интересов дольщиков, сообщает пресс-служба губернатора.
На данный момент в списке обманутых дольщиков — 116 человек, в регионе есть 6 проблемных домов и 5 потенциально проблемных.
Администрация области держит ситуацию на контроле и принимает все усилия, чтобы решить вопросы дольщиков. Например, с помощью механизма санаторства. В текущем году по инициативе губернатора Сергея Ситникова был разработан и принят Костромской областной Думой закон, где в качестве компенсации застройщикам, которые заходят на проблемный объект, земельный участок под дальнейшее строительство будет выделяться в аренду без торгов, — прокомментировал директор департамента строительства Костромской области Алексей ЧЕПИКОВ.
С 1 июля к организациям-застройщикам, получающим разрешение на строительство, предъявляют новые требования. Они должны открывать «эскроу-счет», на котором и будут храниться деньги дольщиков. Кредитная организация сможет следить за целевым использованием средств.
Также застройщик должен иметь опыт работы не менее 3 лет и объем введенного жилья не менее 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, он должен пройти обязательную экспертизу проектной документации при малоэтажном строительстве, а размер собственных средств должен составлять не менее 10 процентов от планируемой стоимости объекта строительства.
Еще одним требованием стало то, что застройщик, технический заказчик и генеральный подрядчик должны иметь счет в одном уполномоченном банке.
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