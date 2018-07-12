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За борщевик на участке собственников оштрафуют на 1 миллион
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За борщевик на участке собственников оштрафуют на 1 миллион 

Свободная пресса 11 часов назад
Штрафы для владельцев земельных участков в Московской области, заросших борщевиком Сосновского, могут достигать до 1 миллиона рублей. Как заявляет, в частности, радиостанция «Маяк» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, соответствующий проект ведомством уже разработан.
По словам министр главы министерства Андрея Разина, штрафы от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей предполагается ввести для юридических лиц. Для должностных лиц примерные размеры — 20-50 тысяч рублей, а для физических — в пределах 3-5 тысяч рублей.
Напомним, в Подмосковье в этом году начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. На мероприятия в течение года планируется потратить 300 миллионов рублей из областного бюджета. В прошлом году на территории Московской области было выявлено более 32 тысяч гектаров заросших этим опасным ядовитым растением земель.
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