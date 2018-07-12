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Крупный ростовской бизнесмен пойдет под суд из‐за того, что скрыл получение 111 млн от Минобороны РФ
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Крупный ростовской бизнесмен пойдет под суд из‐за того, что скрыл получение 111 млн от Минобороны РФ 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Крупный ростовский бизнесмен окажется на скамье подсудимых. Он скрыл от налоговой получение почти 111 миллионов рублей. Об этом «360» сообщили в СУ СК России по региону.
Управляющий директор компании ООО «ДОНЭКС» Арен Х., которая занималась строительством жилых домов и реализацией оборудования по добыче полезных ископаемых, умышленно уклонился от налогов.
«По версии следствия, с 01.10.2016 по 25.04.2017 управляющий директор путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость умышленно уклонился от уплаты налога на сумму более 16 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
Кубанская предпринимательница села на диету и покрасила волосы. Измениться до неузнаваемости ей пришлось, чтобы не выплачивать банку 117 миллионов рублей.
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