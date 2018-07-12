Крупный ростовской бизнесмен пойдет под суд из‐за того, что скрыл получение 111 млн от Минобороны РФ 

Крупный ростовский бизнесмен окажется на скамье подсудимых. Он скрыл от налоговой получение почти 111 миллионов рублей. Об этом «360» сообщили в СУ СК России по региону.
Управляющий директор компании ООО «ДОНЭКС» Арен Х., которая занималась строительством жилых домов и реализацией оборудования по добыче полезных ископаемых, умышленно уклонился от налогов.
«По версии следствия, с 01.10.2016 по 25.04.2017 управляющий директор путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость умышленно уклонился от уплаты налога на сумму более 16 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.
Кубанская предпринимательница села на диету и покрасила волосы. Измениться до неузнаваемости ей пришлось, чтобы не выплачивать банку 117 миллионов рублей.