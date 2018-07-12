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В Новосибирской области замедлился темп роста строительства жилья
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В Новосибирской области замедлился темп роста строительства жилья 

sibnovosti.ru 11 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
В первом полугодии 2018 года в регионе введено в строй 624,9 тыс. кв. м жилья. Статистические данные опубликовало Министерство строительства Новосибирской области.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован символический рост — на 1,4%. Более половины от общего объема — 360 тыс. кв. м — приходится на малоэтажное жилье. Прирост в этом сегменте оказался гораздо заметнее — 68,3% к показателю аналогичного периода 2017-го.
При этом, в областном центре отрасль по-прежнему демонстрирует сокращение объемов. За полугодие в Новосибирске сдано 285 тыс. кв. м жилья (4 599 новых квартир) или 70,5%. Темпы снижения нарастают. Как сообщали Sibnovosti.ru, за январь-апрель 2018 года в Новосибирске было сдано в эксплуатацию 149 тыс. кв. м жилья (2 068 квартир). Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тогда составляло около 13%.
Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства за январь-май 2018 года Новосибирская область занимает 12-е место. В Сибирском федеральном округе она остается лидером, опережая Красноярский край на 87,2 тыс. кв. м.
Как сообщали Sibnovosti.ru, за первые пять месяцев этого года на новосибирском рынке было продано на 6,3 тыс. квартир больше, чем построено.
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