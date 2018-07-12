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Автоматизированные модульные котельные устанавливают в пяти населенных пунктах Приморье
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Автоматизированные модульные котельные устанавливают в пяти населенных пунктах Приморье 

Primpress 11 часов назад
Фото: Primpress
В рамках краевой гопрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» «Примтеплоэнерго» продолжает перевод малоэффективных котельных на автоматизированные модульные. Как отмечает гендиректор краевого предприятия Анатолий Попов, за последние два года установлены и введены в эксплуатацию 110 модульных котельных, сообщает PRIMPRESS.
Кроме того, в планах до конца 2018 года установить еще 22 модульные котельные. На эти цели направлено 25,3 млн рублей средств «Примтеплоэнерго» и 140,7 млн рублей краевых субсидий.
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