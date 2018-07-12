Автоматизированные модульные котельные устанавливают в пяти населенных пунктах Приморье

В рамках краевой гопрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края » «Примтеплоэнерго» продолжает перевод малоэффективных котельных на автоматизированные модульные. Как отмечает гендиректор краевого предприятия Анатолий Попов , за последние два года установлены и введены в эксплуатацию 110 модульных котельных, сообщает PRIMPRESS.

Кроме того, в планах до конца 2018 года установить еще 22 модульные котельные. На эти цели направлено 25,3 млн рублей средств «Примтеплоэнерго» и 140,7 млн рублей краевых субсидий.