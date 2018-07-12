В Саратове жители «проблемного» дома ждали своих квартир 30 лет

Чиновники приехали на Астраханскую 50/60 (застройщик — ЖСК «Звездный»). По словам новоявленных жильцов, они целых 30 лет ждали своих квартир, потеряли всякую надежду. Строительство было приостановлено в 2010 году, возобновлено в 2017, а 3 июля этого года дом наконец окончательно сдан. Жители поблагодарили представителей власти за помощь и участие.

Также Радаев и Исаев посетили 15-этажный многоквартирный дом №28 по ул. Зои Космодемьянской. Начавшееся строительство в 2012 году было остановлено спустя три года. В 2017-м возобновлено и в июле наконец завершено. По словам Исаева, в этом году в Саратове введено в эксплуатацию пять проблемных домов.