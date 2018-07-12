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Россиянка лишилась ипотечной квартиры и бросила кота
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Россиянка лишилась ипотечной квартиры и бросила кота 

dom.lenta.ru 12 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
В Ставропольском крае покупатели квартиры в нагрузку получили кота. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Животное было оставлено в запертом помещении прежней владелицей — женщиной, которая, поселившись в купленном в кредит жилище, не внесла ни одного ипотечного платежа. Банк больше года назад продал квартиру на торгах, но покидать ее гражданка категорически отказывалась и не впускала внутрь новых собственников.
В итоге они обратились за помощью к судебных приставам. Те, прибыв на место, обнаружили в квартире только кота. Сама женщина скрылась в неизвестном направлении. Исполнители описали ее имущество и оставили его на ответственное хранение взыскателям. Им же пришлось взять на попечение животное.
По данным ипотечного регулятора «Дом.рф», доля ипотечных кредитов с просроченной задолженностью в России к лету 2018-го составила 2,1 процента (2,52 процента годом ранее). Риск формиования в стране ипотечного пузыря, по мнению экспертов, отсутствует.
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