Россиянка лишилась ипотечной квартиры и бросила кота

Ставропольском крае покупатели квартиры в нагрузку получили кота. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Животное было оставлено в запертом помещении прежней владелицей — женщиной, которая, поселившись в купленном в кредит жилище, не внесла ни одного ипотечного платежа. Банк больше года назад продал квартиру на торгах, но покидать ее гражданка категорически отказывалась и не впускала внутрь новых собственников.

В итоге они обратились за помощью к судебных приставам. Те, прибыв на место, обнаружили в квартире только кота. Сама женщина скрылась в неизвестном направлении. Исполнители описали ее имущество и оставили его на ответственное хранение взыскателям. Им же пришлось взять на попечение животное.