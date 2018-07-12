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в ЮЗАО планируется завершить работы по долгострою
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в ЮЗАО планируется завершить работы по долгострою 

Управа района Ясенево 8 часов назад
Фото: Управа района Ясенево
Среди них — долгострой по адресу Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8. По остальным решено предоставить компенсацию. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Дополнительно в «Дорожную карту» включено три объекта, и строительство одного из них (ул. Нагорная, д. 7) закончат в 2018 году. Всего же за последние годы в столице достроено 37 проблемных домов.
«Объем средств населения в долевом строительстве по сравнению с прошлым годом вырос на 22%. Это произошло за счет появления новых объектов и за счет увеличения продаж на рынке», — отметил Тимофеев.
Напомним, что из 31 проблемного объекта «Дорожной карты» по 25-ти планируется завершить строительство и передать пострадавшим гражданам-соинвесторам квартиры.
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