Мужчина и двое детей погибли в горящем доме в Мошковском районе НСО

Страшный пожар в Мошковском районе Новосибирской области унес жизнь трех человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, сегодня рано утром горел частный дом на шесть хозяев в поселке Октябрьский . Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05 час 02 минуты 12 июля. На место происшествия выехала бригада из 10 человек и три автоцистерны.

Когда огнеборцы прибыли к дому, увидели, что горит одна из квартир и кровля сразу над тремя квартирами. При этом выяснилось, что полыхающий дом покинули не все жильцы. Спасатели тут же бросились в задымленные комнаты и в одной из них обнаружили три человека: отец и двое его малолетних детей. Все они были уже мертвы. Жильцы остальных четырех квартир сумели покинуть дом самостоятельно и не пострадали.

В результате происшествия выгорели веранды двух квартир и повреждены кровли трех. Надворные постройки и соседние дома не пострадали.

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС , которые осматривают обгоревший дом и беседуют с очевидцами. В качестве основной версии ЧП рассматривается короткое замыкание электропроводки. Проверяются также слова очевидцев о том, что ночью в одной из квартир для обогрева жильцы использовали духовку.

В МЧС отмечают, что трагедии можно было избежать, ведь в январе этого года в квартире, где произошел пожар, был установлен дымовой пожарный извещатель, но хозяин решил отключить прибор, чтобы тот не срабатывал лишний раз при курении в доме.