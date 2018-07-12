Ещё
Мужчина и двое детей погибли в горящем доме в Мошковском районе НСО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина и двое детей погибли в горящем доме в Мошковском районе НСО 

АиФ-Новосибирск 12 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Страшный пожар в Мошковском районе Новосибирской области унес жизнь трех человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, сегодня рано утром горел частный дом на шесть хозяев в поселке Октябрьский. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05 час 02 минуты 12 июля. На место происшествия выехала бригада из 10 человек и три автоцистерны.
Когда огнеборцы прибыли к дому, увидели, что горит одна из квартир и кровля сразу над тремя квартирами. При этом выяснилось, что полыхающий дом покинули не все жильцы. Спасатели тут же бросились в задымленные комнаты и в одной из них обнаружили три человека: отец и двое его малолетних детей. Все они были уже мертвы. Жильцы остальных четырех квартир сумели покинуть дом самостоятельно и не пострадали.
В результате происшествия выгорели веранды двух квартир и повреждены кровли трех. Надворные постройки и соседние дома не пострадали.
Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС, которые осматривают обгоревший дом и беседуют с очевидцами. В качестве основной версии ЧП рассматривается короткое замыкание электропроводки. Проверяются также слова очевидцев о том, что ночью в одной из квартир для обогрева жильцы использовали духовку.
В МЧС отмечают, что трагедии можно было избежать, ведь в январе этого года в квартире, где произошел пожар, был установлен дымовой пожарный извещатель, но хозяин решил отключить прибор, чтобы тот не срабатывал лишний раз при курении в доме.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Жильцов эвакуировали из подъезда горящей многоэтажки на улице Спортивной На сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 июля в Новосибирской области? Мужчина и двое детей погибли в горящем доме в Мошковском районе НСО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки82
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня4
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом227
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение