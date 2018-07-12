Выплачивают ли компенсации пострадавшие от паводка на Алтае?

Слышал, что ряду районов на ликвидацию последствий первой волны паводка из бюджета края выделено целых 14 млн рублей! Если наши власти сами стали «скрести по сусекам», значит, от федерального центра край ничего не дождётся?

Объём ущерба инфраструктурным объектам в пострадавших от весеннего половодья территориях оценивается в сотни миллионов рублей.

«Пока федерального решения (по оказанию помощи краю, — ред.) нет, принято решение средствами регионального бюджета «закрыть» главные болевые точки, — пояснил врио губернатора Виктор Томенко . — Выделено 14,4 миллиона рублей, половина средств уже перечислена».

Рубцовск. Эту финансовую помощь получат Алтайский, Краснощёковский (наибольшую сумму), Петропавловский, Солонешенский, Тальменский, Чарышский районы, Алейск

Как известно, ранее регион получил 391 млн 280 тысяч рублей на выплату компенсаций пострадавшим от паводка гражданам (см. «АиФ-Алтай» , № 22, «Деньги на подходе»).

«Тем не менее, — отметил Томенко, — мы до сих пор продолжаем комплектовать пакет документов, для того чтобы иметь возможность дополнительно запросить поддержку от федерального центра и оказать людям дополнительные меры поддержки».

Напомним, в зону весеннего подтопления попало 37 муниципальных образований, 3129 жилых домов, 8769 приусадебных участков, 22 объекта социальной сферы. По информации Минстройтранса региона, повреждены участки дорог общей протяжённостью 48,8 км, разрушено и повреждено пятьдесят мостов (31 из них полностью). На восстановление дорог и мостов в Росавтодор направлена заявка на 939,7 млн рублей (из них 260,5 млн рублей –на текущий год).