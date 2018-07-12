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Зачем дачников вынуждают менять документы?
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Зачем дачников вынуждают менять документы? 

АиФ Красноярск 12 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Ссылаясь на дачную амнистию, с меня требуют повторно оформить свидетельство права собственности на участок. Зачем?
О. Гаврилова, Железногорск
«С 15 июля 2016 года свидетельство о государственной регистрации права собственности не выдаётся. Вместо него вручается выписка из Единого государственного реестра недвижимости, — отвечает юрист Артём Заморников. — Если сведения о вашей недвижимости ранее были внесены в ЕГРН и Государственный кадастр недвижимости, то они автоматически перенесены в реестр. В такой ситуации менять документы не требуется. Но лучше проверить и заказать выписку. Сделать это можно на сайте Росреестра, в МФЦ или Федеральной кадастровой палате».
С 1 января 2018 года из законодательства исключаются положения, допускающие внесение сведений в ЕГРН при отсутствии точных координат земельных участков. И если до 1 января 2018 года вы не провели межевание земельного участка, то не сможете им распоряжаться (продать, подарить, обменять и т. п.) вне зависимости от того, зарегистрировано ли право собственности в ЕГРН.
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