Омичи могут лишиться квартир из-за перепланировки

Омичи, затеявшие перепланировку жилья, могут лишиться своих квартир.

Перепланировка должна быть согласована с администрацией округа, сделан проект работ, сообщает пресс-служба мэрии. При отсутствии разрешительных документов собственник будет обязан вернуть жилое помещение в прежнее состояние и заплатить штраф за самовольную перестройку. В некоторых случаях по решению суда квартиру могут пустить с молотка.

По данным начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Ленинского округа Анастасии Самошиной, чаще всего омичи заказывают перепланировку в квартирах-студиях и новостройках, объединяют ванную и туалет, разбирают кладовки.

Напомним, по закону категорически запрещается размещать ванную или кухню над жилыми помещениями, расширять кухни за счет санузла, устраивать выход из ванной комнаты в жилую. Самовольная перепланировка может привести к негативным последствиям вплоть до обрушения стен.