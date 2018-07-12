Почти 500 молодых семей Якутии получат новое жилье

Молодые семьи из Республики Саха (Якутия) смогут приобрести собственное жилье до конца 2018 года. Об этом сообщило министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

Более 470 молодых семей Якутии станут обладателями собственного жилья. На эти цели уже выделено 170 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 15 миллионов рублей — из бюджета республики.

Принять участие в программе «Молодая семья» смогут семьи, в которых возраст родителей составляет до 35 лет. Семья должна иметь потребность в улучшении жилищных условий и обладать стабильным заработком.

Социальная программа помогает улучшить жилье по нескольким направлениям. Семьи могут приобрести недвижимость на вторичном рынке, построить дом или погасить ранее взятый кредит.