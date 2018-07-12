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Жители домов будут проводить собрания в виде конференции
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Жители домов будут проводить собрания в виде конференции 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Собрания собственников жилья в многоквартирных домах будут проводить в виде конференции, на которую отправят по одному человеку с каждого этажа из всех подъездов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Инициативу разработали единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев. Законопроект касается домов, в которых больше 50 квартир. Собираться всем домом можно будет только в том случае, если собственники выбрали способ самостоятельного управления многоквартирным домом. В иных случаях собрания будут проводить в новом формате, чтобы не превращать обсуждение важных вопросов в балаган.
Срок полномочий делегатов от этажа будут устанавливать на общем собрании, но он не может быть менее трёх и более семи лет. При этом допускается досрочное переизбрание этих представителей.
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