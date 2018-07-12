Ещё
Мэрия Хабаровска окажет материальную помощь дачникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Хабаровска окажет материальную помощь дачникам 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Дачные некоммерческие и садоводческие объединения смогут побороться за целевую субсидию. Размер материальной помощи составит половину расходов объединения, понесенных с января текущего года, но не более 500 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Дачные объединения могут получить от мэрии материальную помощь. Потратить деньги можно будет на ремонт электрохозяйства, дорог и водоводов.
Для получения выплаты нужно предоставить в администрацию пакет документов с 1августа по 15 сентября. Среди них — копии устава, договор подряда, схемы инженерного обеспечения территории и акты приемки выполненных работ.
Размер выплат составит половину расходов объединения, понесенных с января текущего года. Однако он не должен превышать 500 тысяч рублей.
Более 470 молодых семей Якутии станут обладателями собственного жилья. На эти цели уже выделено 170 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 15 миллионов рублей — из бюджета республики.
360tv.ru: последние новости
Купить или продать. Риэлторы рассказали, выгодны ли сейчас сделки с квартирами в Москве Жителей треснувшего дома в Петербурге переселят Бывший муж построит Прокловой новый дом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня6
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки90
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками31
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение