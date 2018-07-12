Мэрия Хабаровска окажет материальную помощь дачникам

Дачные некоммерческие и садоводческие объединения смогут побороться за целевую субсидию. Размер материальной помощи составит половину расходов объединения, понесенных с января текущего года, но не более 500 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Дачные объединения могут получить от мэрии материальную помощь. Потратить деньги можно будет на ремонт электрохозяйства, дорог и водоводов.

Для получения выплаты нужно предоставить в администрацию пакет документов с 1августа по 15 сентября. Среди них — копии устава, договор подряда, схемы инженерного обеспечения территории и акты приемки выполненных работ.

Размер выплат составит половину расходов объединения, понесенных с января текущего года. Однако он не должен превышать 500 тысяч рублей.