Что надо знать о кадастровой оценке

Полгода президент Владимир Путин дал Правительству на то, чтобы выработать правовые механизмы для устранения необоснованного завышения кадастровой стоимости недвижимости. Работа выходит на финишную прямую — 15 июля установленный главой государства срок истекает. Как изменится институт кадастровой оценки?

Ошибки исправят, виновные ответят

Для исполнителей работ по оценке кадастровой стоимости недвижимости нужно установить систему ответственности, полагают в Минэкономразвития . Ведомство работает над соответствующим законопроектом — 13 июля он должен появиться в открытом доступе на портале проектов нормативных актов. Также МЭР разрабатывает механизмы исправления накопленных ошибок и формулирует «справедливые принципы применения исправленных сведений».

В министерстве пока не раскрывают подробностей. «Конкретные меры, механизмы продолжают прорабатываться», — коротко сообщила пресс-служба ведомства « Парламентской газете ». Планируемый срок вступления законопроекта в силу — декабрь 2018 года.

Сегодня у россиян есть один инструмент для того, чтобы исправить ошибочную оценку — оспорить её в суде, напоминил первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов . Упростить эту проблему может создание некой вышестоящей кадастровой организации, считает он. «Так как у нас независимые оценщики, то в субъекте, на мой взгляд, должна быть палата, которая бы рассматривала все противоречия и решала конфликтные ситуации», — предположил депутат.

Переоценка без срока давности

73 тысячи обращений подали в 2017 году россияне по оспариванию кадастровой оценки. Это на 22 процента выше показателей 2015 года, когда налог основывался на инвентаризационной стоимости. Пересмотр кадастровой оценки может утратить срок давности — об этом идёт речь в инициативе, разработанной группой депутатов, которая 5 июля была принята Госдумой в первом чтении. «Граждане смогут подать заявление о переоценке и задним числом пересмотреть стоимость уже уплаченных налогов. Нормы, которые улучшают положение наших граждан, имеют обратную силу», — пояснил зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин

Проект закона также уточняет процедуры получения образования и квалификации оценщиков и регулирует реорганизацию некоммерческих фирм, которые занимаются кадастровой оценкой. Например, в документе указано, что оценщики должны проходить обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования.

Кроме того, в первом чтении депутаты уже приняли правительственный законопроект, который снимает с гражданина обязанность оплачивать судебные издержки при оспаривании результатов кадастровой оценки, если будет доказано, что кадастровая стоимость недвижимости превысила рыночную из-за недостоверных сведений или ошибки.

Налог на имущество перестанет расти

Как рассчитывается налог по снижающему коэффициенту Формула: (Н1-Н2) хК+Н2 где: Н1 — сумма налога по кадастровой стоимости; Н2 — сумма налога по инвентаризационной стоимости; К — понижающий коэффициент. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить рост коэффициента, который использовался для постепенного перехода регионов от старой системы расчёта налога (по инвентаризационной стоимости) к новой, основанной на цене по кадастру, то есть практически рыночной.

Понижающий коэффициент был введён, чтобы не было слишком резким неизбежное увеличение «кадастрового» налога для россиян. Но это не спасает: налоги растут как на дрожжах, так как местные власти накручивают кадастровые цены, желая привлечь побольше средств в бюджеты. Да и сам коэффициент ежегодно увеличивается на 20 процентов — с 0,2, пока не достигнет 1.

Законопроект спикера палаты и группы депутатов, который Госдума 19 июня приняла в первом чтении, устанавливает планку коэффициента в 0,6 процентов, то есть до 1 повышаться он уже не будет. Затем формула расчёта ставки станет меняться таким образом, чтобы каждый последующий год платёж увеличивался не больше чем на 10 процентов. Эта мера ограничит аппетиты местных властей, рассчитывают в Думе.

Успеть до каникул

«Реакция на поручение президента в адрес Правительства, на мой взгляд, оперативная», — сказал «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Сенатор ожидает, что самые значительные инициативы поступят в палату регионов в ближайшую неделю.

Граждане смогут подать заявление о переоценке и задним числом пересмотреть стоимость уже уплаченных налогов. Нормы, которые улучшают положение наших граждан, имеют обратную силу.

«У нас в Совете Федерации ещё будут пленарные заседания 24 и 28 июля. Мы рассчитываем получить от Думы пакет законов, которые будут наводить порядок в кадастровой оценке, до выхода на каникулы», — поделился парламентарий.

Кстати. За уклонение от кадастрового учёта могут оштрафовать

Эксплуатация объектов капитального строительства (ОКС) без постановки на кадастровый учёт может в будущем навлечь штрафы. Соответствующий законопроект, разработанный парламентом Республики Калмыкия , поступил в Госдуму 13 апреля, его рассмотрение запланировано на июль.

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История вопроса

До 2015 года налог на имущество для физических лиц вычислялся на основе инвентаризационной стоимости недвижимости. Но три года назад был введён новый порядок: расчёт стал базироваться на кадастровой цене жилья и участков. В результате налоговое бремя для граждан ощутимо усилилось.

На недостатки новой системы Совет Федерации обращал внимание ещё в 2016 году. Власти регионов получили право варьировать ставки налога в пределах установленных значений и многие «выжали педаль до упора», сетовала спикер палаты регионов Валентина Матвиенко

Кадастровую оценку проводят независимые оценщики, а местные власти утверждают их отчёты, после чего данные вносятся в Единый реестр. Из него граждане могут получить документы для купли-продажи и постановки недвижимости на налоговый учёт.

Ключевая проблема, по мнению Валентины Матвиенко, — непрозрачность и субъективность такой оценки. «Нередко выявляются случаи значительного расхождения кадастровой стоимости квартир одной и той же площади в одном и том же доме. А доказать явную несправедливость бывает проблематично», — отмечала председатель Совета Федерации. Какая недвижимость облагается налогом 1. Жилой дом. 2. Квартира или комната. 3. Гараж или машино-место. 4. Единый недвижимый комплекс. 5. Объект незавершённого строительства

Проблем добавляет неспокойный рынок недвижимости, за которым кадастр просто не поспевает. Переоценки проводятся редко, и государство не может оперативно реагировать на рыночные изменения. Как итог: вот уже третий год суды завалены жалобами и требованиями пересмотреть кадастровую стоимость.

В Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин укорил Правительство в отсутствии должной реакции на возникшую проблему. И поставил задачу: в кратчайшие сроки устранить её, определив главный критерий: кадастровая оценка ни при каких обстоятельствах не должна быть выше рыночной.