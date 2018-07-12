Компания «Унистрой» из Татарстана выходит на рынок Петербурга 

Она планирует возвести 280 000 кв. м жилья в Сестрорецке.
АО «ДОМ.РФ» провело 11 июля торги на право аренды 105 га в Сестрорецке, в районе аэродрома «Горская». Площадка предназначена под жилищное строительство. Единственным участником аукциона стало ООО «Специализированный застройщик „Унистройрегион-1“» из Татарстана. Девелопер — структура компании «Унистрой», а ее учредитель — ЗПИФ «Развитие» под управлением ООО «УК „Бизнеспрофтрейдинг“.
По планам „ДОМ.РФ“, на участке в Сестрорецке будет построен квартал общей площадью не менее 280 000 кв. м. Согласно Генплану, на этом участке можно разместить малоэтажное жильё высотой не более 18 м. Договор аренды должен быть заключён на 14 лет. Арендная плата — около 150 млн рублей в год за первые два года, далее — около 300 млн ежегодно.
»Унистрой» работает на рынке жилищного строительства с 1996 года, специализация — развитие жилой и коммерческой недвижимости. По итогам 2017 года «Унистрой» ввёл в эксплуатацию 184 571 кв. м жилья в Казани, заняв лидирующую позицию среди застройщиков республики. В Поволжье сдано 190 700 кв. м. В стадии строительства находится порядка 1 млн кв. м жилья. Фирма реализует также проекты в Уфе, Самаре и Тольятти.