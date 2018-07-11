В Крыму в 2018 году получили жилье 49 детей-сирот

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 июл — РИА Новости Крым . В первом полугодии 2018 года во исполнение решений судов по искам прокуратуры Республики Крым 49 детей-сирот получили благоустроенные квартиры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства бюджетные ассигнования на обеспечение жильем детей-сирот были увеличены на 100 млн рублей.

В ведомстве отметили, что вопросы социальной защиты несовершеннолетних и многодетных семей постоянно находились в поле зрения прокуроров.