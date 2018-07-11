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В Крыму в 2018 году получили жилье 49 детей-сирот
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В Крыму в 2018 году получили жилье 49 детей-сирот 

РИА Новости Крым 23 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. В первом полугодии 2018 года во исполнение решений судов по искам прокуратуры Республики Крым 49 детей-сирот получили благоустроенные квартиры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Кроме того, в результате прокурорского вмешательства бюджетные ассигнования на обеспечение жильем детей-сирот были увеличены на 100 млн рублей.
В ведомстве отметили, что вопросы социальной защиты несовершеннолетних и многодетных семей постоянно находились в поле зрения прокуроров.
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