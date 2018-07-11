Ещё
В Ингушетии в селе Кантышево появится школа на 540 мест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ингушетии в селе Кантышево появится школа на 540 мест 

ТАСС 23 часа назад
МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Школа на 540 мест до конца года будет построена в сельском поселении Кантышево Ингушетии. Контрактная стоимость объекта составляет порядка 330 млн рублей, сообщил ТАСС министр строительства республики Рашид Цуров.
"Строительство школы на 540 мест по плану завершится до конца этого года. Половина строительных работ завершена. Контрактная стоимость объекта составляет 331,5 млн рублей", — рассказал Цуров, уточнив, что строительство ведется по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий».
Как сообщил ТАСС глава администрации населенного пункта Мухарбек Кодзоев, в селе проживает порядка 18 тыс. человек. Тем не менее, несмотря на такое количество жителей, в Кантышево функционируют только две школы.
"У нас две школы в селе, но они перегружены. Новая школа очень нужна. Особенно жителям района новостроек", — сказал Кодзоев.
ТАСС: последние новости
Деньги под защитой банка: как изменились правила покупки жилья Рязанские власти попросили УМВД и прокуратуру защитить дольщиков проблемного дома в Рязани Юные футболисты приступили к тренировкам на базах ЧМ-2018 в Саранске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки82
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня4
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом227
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение