В Ингушетии в селе Кантышево появится школа на 540 мест

МАГАС , 11 июля. / ТАСС /. Школа на 540 мест до конца года будет построена в сельском поселении Кантышево Ингушетии . Контрактная стоимость объекта составляет порядка 330 млн рублей, сообщил ТАСС министр строительства республики Рашид Цуров

"Строительство школы на 540 мест по плану завершится до конца этого года. Половина строительных работ завершена. Контрактная стоимость объекта составляет 331,5 млн рублей", — рассказал Цуров, уточнив, что строительство ведется по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий».

Как сообщил ТАСС глава администрации населенного пункта Мухарбек Кодзоев, в селе проживает порядка 18 тыс. человек. Тем не менее, несмотря на такое количество жителей, в Кантышево функционируют только две школы.

"У нас две школы в селе, но они перегружены. Новая школа очень нужна. Особенно жителям района новостроек", — сказал Кодзоев.