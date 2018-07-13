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«Ростов» не будет играть на новой арене из-за дорогой аренды
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«Ростов» не будет играть на новой арене из-за дорогой аренды 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
«Ростов» продолжит играть на арене «Олимп-2» из-за высокой цены на аренду стадиона, на котором проходили матчи чемпионата мира — 2018, сообщает Privet-Rostov.ru.
Отмечается, что один матч на новой арене будет стоить 12 млн рублей, а на «Олимп-2» — 400 тысяч.
Для футбольного клуба это очень высокая цена, поэтому «Ростов не будет перебираться на новый стадион.
»Это очень дорого для клуба. В «Ростове» также недовольны тем, что на «Арене» будут проходить концерты. Это убьет поле", — сообщили в источнике.
В прошедшем сезоне «Ростов» занял 11 место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
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