«Ростов» не будет играть на новой арене из-за дорогой аренды

«Ростов» продолжит играть на арене «Олимп-2» из-за высокой цены на аренду стадиона, на котором проходили матчи чемпионата мира — 2018, сообщает Privet-Rostov.ru.

Отмечается, что один матч на новой арене будет стоить 12 млн рублей, а на «Олимп-2» — 400 тысяч.

Для футбольного клуба это очень высокая цена, поэтому «Ростов не будет перебираться на новый стадион.

»Это очень дорого для клуба. В «Ростове» также недовольны тем, что на «Арене» будут проходить концерты. Это убьет поле", — сообщили в источнике.

В прошедшем сезоне «Ростов» занял 11 место в турнирной таблице Премьер-Лиги.