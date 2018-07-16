Гуськов: финансовые вопросы по игре ФК «Ростов» на «Ростов-Арене» будут решены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. / ТАСС /. Стадион «Ростов— Арена», построенный к чемпионату мира по футболу, будет домашней ареной «Ростова», финансовые и организационные вопросы будут решены. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Конечно, да, — ответил Гуськов на вопрос, будет ли стадион «Ростов-Арена» домашним для «Ростова». — Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом «Ростов», правительством Ростовской области для того, чтобы все эти вопросы — финансовые и организационные — решить".

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на стадионе «Олимп-2» из-за дорогой арендной платы за «Ростов-Арену». Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на «Ростов— Арене» составляет примерно 3 млн рублей, а на «Олимп-2» игра обходится клубу не более чем в 400 тыс. рублей.

Позже председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сообщал, что «Ростов» может найти решение финансовой проблемы, чтобы проводить домашние матчи чемпионата России на «Ростов-Арене». В областном министерстве по физической культуре и спорту сообщили ТАСС о переговорах о передаче стадиона «Ростов-Арена» в региональную собственность.

Ранее министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян сообщал, что годовое содержание стадиона «Ростов-Арена» составит около 300 млн рублей. Футбольный стадион «Ростов-Арена» на 45 тыс. мест построен на левом берегу реки Дон в Ростове-на-Дону. 17 марта он был официально введен в эксплуатацию.

Первый домашний матч в чемпионате России сезона-2018/19 «Ростов» проведет 28 июля с «Ахматом».