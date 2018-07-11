Проект совместного развития строительства Санкт-Петербурга и Ленобласти одобрен

Теперь территории, находящиеся в полуторачасовой транспортной доступности до города, включены в концепцию совместного развития, а общая площадь агломерационной зоны, в которую вошел Санкт-Петербург и 56 поселений области, составит 8 678 кв. км. По прогнозам, уже к 2030 году население проектируемой агломерации вырастет до 7 млн 250 тысяч человек, а к 2050 году — до 8 млн 660 тысяч человек.

Главная цель концепции — устранение дисбаланса застройки: приоритет по формированию жилых зон будет смещен с северных направлений к южным и юго-западным, вместо высотных домов застройщикам будет предложено строить малоэтажные комплексы и коттеджные поселки.

Создание единой системы коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры, формирование единого ландшафта агломерации, строительство транспортных объектов не по поясному, а по лучевому принципу также являются целями концепции.

По плану развития градостроительно концепции, подцентрами агломерации станут Сертолово , Новосаратовка, Тосно Шлиссельбург и ряд других. При этом их с центром свяжет высокоскоростной транспорт.

Отдельное внимание регионы уделили формированию естественного природного каркаса агомерационной зоны. «Легкие города» — зеленые зоны, сады и парки будут опоясывать не только Санкт-Петербург, но и все зоны активного градостроительного развития в Ленинградской области.

Для воплощения концепции в жизнь, регионы приступают к сближению нормативов градостроительного регулирования, а также разработке совместных транспортных и социальных проектов.

Также сегодня стало известно, что город и область будут поддерживать инвесторов, вкладывающих средства в создание и модернизацию дата-центров и центров обработки данных, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий. Для этого Санкт-Петербург уже принял изменения в городской закон «О налоговых льготам», схожие изменения Ленинградская область в ближайшее время внесет в областной правовой акт о предоставлении налоговых льгот №113-оз.

Областной закон о предоставлении налоговых льгот инвесторам (113-оз) предполагает применение к компаниям, вкладывающим от 300 млн рублей (в отдаленных районах — от 50 млн рублей), пониженной до 13,5% ставки по налогу на прибыль, освобождения от уплаты налога на имущество. Льготы предоставляются на срок от 4 до 6 лет.