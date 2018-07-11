Ещё
В уральских магазинах появятся «уголки фермера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

В уральских магазинах появятся «уголки фермера» 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Российская Газета
По словам операционного директора уральского дивизиона федеральной компании Антона Мнякина, сеть поможет местным сельхозпроизводителям найти покупателя и предложит им площади по льготной цене. Надо отметить, что этой «помощи» предшествовал поток жалоб свердловских фермеров на то, что сети, мягко говоря, неохотно берут их продукцию, а если и берут, то по неадекватной цене, потому что «полки не резиновые». Как отмечал директор сельхозкооператива Михаил Мальцев, сети устанавливают не рыночную стоимость, а выбирают тех, кто дает цену ниже, небольшому фермерскому хозяйству пробиться к прилавку не под силу. Кроме конкурентоспособной, ниже чем у крупного поставщика, цены ретейл требует от фермеров высокого качества продукции, стабильных поставок и широкого ассортимента. И если по первому пункту, как правило, претензий нет, то с обеспечением остальных у мелких производителей возникают проблемы.
Ретейл оптимизирует расходы на содержание помещений, приглашая арендаторов, а те в свою очередь не только экономят на арендной плате, но и оказываются внутри клиентского потока супермаркета
И вот, вместо роли поставщика торговая сеть предлагает фермерам роль покупателя торговых площадей. Как подчеркивает ретейлер, речь идет не просто об обмене рублей на квадратные метры, а о «создании партнерской экосистемы ради удовлетворения всех потребностей покупателя в одной локации». Что касается цены вопроса, то, по данным Уральской палаты недвижимости, в Свердловской области полная арендная ставка на рынке торговой недвижимости (на действующих площадях, с коммунальными расходами) колеблется от шести до 15,2 тысячи рублей за квадратный метр в год.
— Крупный сетевой ретейл оптимизирует расходы на содержание собственных помещений, приглашая арендаторов (или на аренду — за счет субарендаторов), — объясняет заместитель директора риелторского бюро Павел Сочнев. — Сейчас стоимость ведения малого и среднего бизнеса напрямую зависит от арендной ставки. Предпринимателю приходится оперативно реагировать на изменения на рынке, в том числе интересоваться не отдельными помещениями, а площадями в сетевых магазинах. Таким образом он не только экономит на арендной плате, но и оказывается внутри клиентского потока супермаркета. Другой вопрос, насколько успешно фермер-производитель может переквалифицироваться в продавца…
Программа привлечения субарендаторов в магазины федеральной группы розничной торговли начата в 2013-м. По данным ретейлера, сейчас в стране в 11,2 тысячи магазинов торговой сети 5000 субарендаторов открыли свои торговые точки, заняв более восьми процентов общей торговой площади. Среди них малые и средние предприятия, реализующие детские товары, оказывающие бытовые услуги, аптеки, а также 550 фермеров и частных предпринимателей, продающих продукты (то есть по 0,05 фермера на магазин): 180 из них реализуют мясную продукцию, 150 — выпечку, 195 — кулинарную продукцию и 20 — свежую рыбу. Субарендаторы работают в трех форматах: прикассовая зона с самой мелкой нарезкой площадей под вендинговые автоматы, отдельный вход, популярный у аптек, и shop-in-shop c самой низкой арендной ставкой, предназначенный для сельхозпроизводителей и fresh-маркета.
мнение
Денис Ревников, владелец овощеводческого хозяйства:
Фермеру работать надо, производить продукцию, а не стоять за прилавком. Открыть торговую точку не так-то просто: нужно найти продавца, контролировать бухгалтерию и все остальное, вплоть до раскладки товара, вложить деньги еще и в обустройство прилавка с кассовым аппаратом. Я подсчитал затраты, и получается, что мне выгоднее продавать свои овощи по сниженной цене, зато не иметь головной боли с торговым прилавком.
Российская Газета: последние новости
В дни ЧМ-2018 турпоток в Саранске вырос на 1678 процентов Почему сибиряков переселяют из ветхого жилья в аварийное Собственников квартир защитили от двойной оплаты коммунальных услуг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС134
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня8
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки93
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками36
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение