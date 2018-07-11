В уральских магазинах появятся «уголки фермера»

По словам операционного директора уральского дивизиона федеральной компании Антона Мнякина, сеть поможет местным сельхозпроизводителям найти покупателя и предложит им площади по льготной цене. Надо отметить, что этой «помощи» предшествовал поток жалоб свердловских фермеров на то, что сети, мягко говоря, неохотно берут их продукцию, а если и берут, то по неадекватной цене, потому что «полки не резиновые». Как отмечал директор сельхозкооператива Михаил Мальцев , сети устанавливают не рыночную стоимость, а выбирают тех, кто дает цену ниже, небольшому фермерскому хозяйству пробиться к прилавку не под силу. Кроме конкурентоспособной, ниже чем у крупного поставщика, цены ретейл требует от фермеров высокого качества продукции, стабильных поставок и широкого ассортимента. И если по первому пункту, как правило, претензий нет, то с обеспечением остальных у мелких производителей возникают проблемы.

Ретейл оптимизирует расходы на содержание помещений, приглашая арендаторов, а те в свою очередь не только экономят на арендной плате, но и оказываются внутри клиентского потока супермаркета

И вот, вместо роли поставщика торговая сеть предлагает фермерам роль покупателя торговых площадей. Как подчеркивает ретейлер, речь идет не просто об обмене рублей на квадратные метры, а о «создании партнерской экосистемы ради удовлетворения всех потребностей покупателя в одной локации». Что касается цены вопроса, то, по данным Уральской палаты недвижимости, в Свердловской области полная арендная ставка на рынке торговой недвижимости (на действующих площадях, с коммунальными расходами) колеблется от шести до 15,2 тысячи рублей за квадратный метр в год.

— Крупный сетевой ретейл оптимизирует расходы на содержание собственных помещений, приглашая арендаторов (или на аренду — за счет субарендаторов), — объясняет заместитель директора риелторского бюро Павел Сочнев. — Сейчас стоимость ведения малого и среднего бизнеса напрямую зависит от арендной ставки. Предпринимателю приходится оперативно реагировать на изменения на рынке, в том числе интересоваться не отдельными помещениями, а площадями в сетевых магазинах. Таким образом он не только экономит на арендной плате, но и оказывается внутри клиентского потока супермаркета. Другой вопрос, насколько успешно фермер-производитель может переквалифицироваться в продавца…

Программа привлечения субарендаторов в магазины федеральной группы розничной торговли начата в 2013-м. По данным ретейлера, сейчас в стране в 11,2 тысячи магазинов торговой сети 5000 субарендаторов открыли свои торговые точки, заняв более восьми процентов общей торговой площади. Среди них малые и средние предприятия, реализующие детские товары, оказывающие бытовые услуги, аптеки, а также 550 фермеров и частных предпринимателей, продающих продукты (то есть по 0,05 фермера на магазин): 180 из них реализуют мясную продукцию, 150 — выпечку, 195 — кулинарную продукцию и 20 — свежую рыбу. Субарендаторы работают в трех форматах: прикассовая зона с самой мелкой нарезкой площадей под вендинговые автоматы, отдельный вход, популярный у аптек, и shop-in-shop c самой низкой арендной ставкой, предназначенный для сельхозпроизводителей и fresh-маркета.

мнение

Денис Ревников, владелец овощеводческого хозяйства:

Фермеру работать надо, производить продукцию, а не стоять за прилавком. Открыть торговую точку не так-то просто: нужно найти продавца, контролировать бухгалтерию и все остальное, вплоть до раскладки товара, вложить деньги еще и в обустройство прилавка с кассовым аппаратом. Я подсчитал затраты, и получается, что мне выгоднее продавать свои овощи по сниженной цене, зато не иметь головной боли с торговым прилавком.