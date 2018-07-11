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В Мурино и Кудрово появятся новые объекты здравоохранения
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В Мурино и Кудрово появятся новые объекты здравоохранения 

Ivyborg.ru 11 июля 2018
Фото: Ivyborg.ru
Александр Дрозденко сообщил, что решение о выкупе у застройщиков новых помещений в Мурино и Кудрово для размещения в них лечебных учреждений достигнуто.
Правительству Ленинградской области удалось достигнуть договоренности с застройщиками о приобретении площадей для строительства социально значимых объектов по компромиссной цене.
Так в Кудрово запланировано для выкупа помещение площадью около 185 кв. метров на улице Столичной, 4/3, где откроется офис врачей общей практики с рентгенологическим оборудованием. В западном Мурино для аналогичных целей под выкуп запланировано помещение у «Петростроя» на участке №115 площадью 177 метров.
Напомним, что весной 2018 года, с застройщиками в Буграх удалось достичь договоренности о выкупе помещений на улице Полевой в доме 16, для открытия амбулатории с постом скорой помощи площадью 350 кв. метров и детского сада.
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