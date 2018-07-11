В Самарской области вручили 300-й сертификат на покупку жилья по НИС

Документ военнослужащему соединения спецназа ЦВО вручил начальник самарского филиала ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.

Начальник самарского филиала ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов в торжественной обстановке вручил 300-й для Самарской области сертификат на покупку жилья по накопительно-ипотечной системе.

Его получил военнослужащий соединения спецназа Центрального военного округа.

«Сегодня мы вручили 300-й сертификат на покупку постоянного жилья по накопительно-ипотечной системе, — сказал Самсонов. — Всего с 2014 года на покупку жилья по НИС было выделено более 1,9 млрд рублей.

После торжественной передачи сертификата представители самарских филиалов «Центррегионжилье» и «Росвоенипотека» ответили на вопросы военнослужащих об условиях вступления в НИС, использовании материнского капитала, совместной покупке жилья супругами-участниками НИС, получении денежных средств по льготной выслуге лет.