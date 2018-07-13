Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ в I полугодии упала на 23%

МОСКВА , 13 июл ПРАЙМ. Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по РСБУ в первом полугодии сократилась на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,4 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация в пятницу.

Чистый процентный доход увеличился при этом на 19,2%, до уровня в 10,2 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 10,5%, составив 2,6 миллиарда рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 1,7 миллиарда рублей.

Операционные расходы увеличились на 18,2% и составили 6,9 миллиарда рублей. Активы составили 594,7 миллиарда рублей, сохранившись на уровне 1 января. Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг вырос на 1%, до уровня в 363 миллиарда рублей; средства юрлиц снизились на 3,8%, до 149,5 миллиарда рублей; средства физлиц выросли на 4,8%, до 213,5 миллиарда рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 июля составил 72,8 миллиарда рублей, увеличившись на 1,5% по сравнению с 1 января. В результате норматив достаточности основного капитала на 1 июля составил 10,2% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 14,7% (при нормативном значении 8%).

Кредитный портфель банка вырос на 1,2% по сравнению с началом года и на 1 июля составил 357,9 миллиарда рублей. Кредиты корпоративным клиентам снизились на 1%, до 278,2 миллиарда рублей, кредиты физлицам увеличились на 9,8%, до 79,7 миллиарда рублей. На 1 июля уровень просроченной задолженности составил 4,5%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами — 253%.