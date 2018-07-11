В Чувашии остановили строительство двух жилых домов, начатое без разрешения администрации

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Прокуратура Чувашии через суд добилась прекращения строительства двух зданий без разрешительной документации, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой района в Калининский суд города Чебоксары направлены исковые заявления. По искам прокурора приостановлено строительство многоквартирных домов в городе Чебоксары, возводимых в отсутствие разрешения на строительство", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, строительная организация ООО «СФ „Комплекс“ вела строительство многоквартирного дома на улице Гайдара в Чебоксарах без разрешения на строительство от администрации города. Аналогичные нарушения выявлены и у компании ООО „Плюс“, возводящей двухэтажное здание на пр. Хозяйственном в Чебоксарах.

»Строительная деятельность без получения в установленном законом порядке разрешения на строительство противоречит требованиям действующего законодательства", — уточняется в сообщении.