В Чувашии остановили строительство двух жилых домов, начатое без разрешения администрации 

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура Чувашии через суд добилась прекращения строительства двух зданий без разрешительной документации, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой района в Калининский суд города Чебоксары направлены исковые заявления. По искам прокурора приостановлено строительство многоквартирных домов в городе Чебоксары, возводимых в отсутствие разрешения на строительство", — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, строительная организация ООО «СФ „Комплекс“ вела строительство многоквартирного дома на улице Гайдара в Чебоксарах без разрешения на строительство от администрации города. Аналогичные нарушения выявлены и у компании ООО „Плюс“, возводящей двухэтажное здание на пр. Хозяйственном в Чебоксарах.
»Строительная деятельность без получения в установленном законом порядке разрешения на строительство противоречит требованиям действующего законодательства", — уточняется в сообщении.
В прокуратуре добавили, что после получения соответствующих документов строительство может быть возобновлено. В случае, если будут выявлены какие-либо другие нарушения, стройка продолжится после их устранения.