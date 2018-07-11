Ещё
В Чувашии остановили строительство двух жилых домов, начатое без разрешения администрации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

В Чувашии остановили строительство двух жилых домов, начатое без разрешения администрации 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура Чувашии через суд добилась прекращения строительства двух зданий без разрешительной документации, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой района в Калининский суд города Чебоксары направлены исковые заявления. По искам прокурора приостановлено строительство многоквартирных домов в городе Чебоксары, возводимых в отсутствие разрешения на строительство", — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, строительная организация ООО «СФ „Комплекс“ вела строительство многоквартирного дома на улице Гайдара в Чебоксарах без разрешения на строительство от администрации города. Аналогичные нарушения выявлены и у компании ООО „Плюс“, возводящей двухэтажное здание на пр. Хозяйственном в Чебоксарах.
»Строительная деятельность без получения в установленном законом порядке разрешения на строительство противоречит требованиям действующего законодательства", — уточняется в сообщении.
В прокуратуре добавили, что после получения соответствующих документов строительство может быть возобновлено. В случае, если будут выявлены какие-либо другие нарушения, стройка продолжится после их устранения.
ТАСС: последние новости
Деньги под защитой банка: как изменились правила покупки жилья Юные футболисты приступили к тренировкам на базах ЧМ-2018 в Саранске Рязанские власти попросили УМВД и прокуратуру защитить дольщиков проблемного дома в Рязани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС134
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня8
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки93
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками36
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение