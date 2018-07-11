Заксобрание Вологодской области расширило меры поддержки обманутых дольщиков 

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Деньги под защитой банка: как изменились правила покупки жилья

Около 30 тыс. болельщиков ожидается на первом после ЧМ матче на "Мордовии-Арене"

Суд не стал взыскивать с ФК "Ростов" более 300 млн руб. в пользу благотворительного фонда