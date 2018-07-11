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Заксобрание Вологодской области расширило меры поддержки обманутых дольщиков
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Заксобрание Вологодской области расширило меры поддержки обманутых дольщиков 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вологодское заксобрание большинством голосов одобрило поправки в областной закон об обманутых дольщиках, увеличив меры их государственной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента по итогам принятия законопроекта в среду.
"Поправками в закон мы расширяем перечень мер государственной поддержки. Во-первых, земельный участок инвестору теперь можно выделить напрямую по распоряжению губернатора, согласованному с Минстроем. Во-вторых, инвестор сможет получить сразу несколько земельных участков, а не один, как это предусматривалось ранее. Введены две дополнительные субсидии для инвесторов — на техническое подключение к коммунальной инфраструктуре объектов инвестора и на благоустройство территории проблемного объекта", — процитировала пресс-служба председателя Вологодского Заксобрания, лидера фракции «Единая Россия» Андрея Луценко.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области насчитывается 80 компаний-застройщиков, заключено почти пять тыс. договоров о долевом участии в строительстве. В реестре пострадавших граждан значится почти 300 человек по 16 проблемным домам. Приняв законопроект о поддержке обманутых дольщиков, правительство региона планировало полностью решить проблему к 2021 году. В 2018 году планируется решить вопрос по шести проблемным домам, в 2019 году — еще по пяти домам, в 2020 году — по остальным проблемным объектам. В дополнение к этому для более быстрого решения проблемы губернатор области Олег Кувшинников объявил запрет на продажу земельных участков в Череповце, Вологде, Шекснинском и Вологодском районах до тех пор, пока не будут решены вопросы со всеми дольщиками, которые есть именно в этих муниципалитетах.
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