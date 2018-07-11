Дольщики жилого комплекса «Центр+» в Балашихе начали получать ключи

Два жилых дома на 688 квартир ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил представитель компании-застройщика «Центрстрой» Артем Богданов.

«У нас сейчас введено в эксплуатацию два жилых дома, в общей сложности 668 квартир. Это монолитные дома комфорт-класса. Первые дольщики уже начали получать ключи от квартир», — сказал Артем Богданов

Он добавил, что на территории комплекса будет построен подземный паркинг на 400 машиномест, объекты социальной инфраструктуры. Во дворе уже оборудована детская площадка, также будет посеян газон, обустроены тротуары, высажены кустарники и деревья.

«Я переехал в Балашиху из Москвы . Очень понравилось расположение микрорайона, достаточно близко к Москве. Рядом есть железнодорожная станция, вся необходимая инфраструктура — больницы, детские сады, школы и магазины. Достаточно комфортно для проживания», — сказал дольщик жилого комплекса «Центр+» Владимир Черышев.

Он добавил, что ключи от квартиры получил в назначенный договором срок.

Компания «ЦентрСтрой» в микрорайоне Центр-2 в Балашихе строит жилой комплекс из шести домов от 15 до 22 этажей. Пять из них уже введены в эксплуатацию.